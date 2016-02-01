أخبار العراق اليوم.. بلجيكا تعيد اللاجئين العراقيين إلى بلادهم طوعا

أخبار العراق اليوم

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم، مشاورات نور المالكى مع بارزانى لمواجهة تحديات العملية السياسية بالعراق، كما ألقت أخبار العراق اليوم الضوء على إعادة بلجيكا 111 لاجئا عراقيا بمحض إرادتهم إلى العاصمة بغداد.>ناقش رئيس ائتلاف "دولة القانون" نورى المالكى فى بغداد، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع الأمنية وسبل مواجهة تحديات العملية السياسية فى العراق. وأكد المالكى، خلال اللقاء الذى عقد مساء أمس الأحد، على ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد المواقف إزاء القضايا الداخلية والخارجية والعمل من أجل الإسراع فى القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى، وتجاوز الأزمة الاقتصادية وعودة الأمن والاستقرار إلى العراق.>عاد 111 لاجئا عراقيا من بلجيكا الاثنين 1 فبراير بمحض إرادتهم إلى العاصمة بغداد، بعد أن خصصت لهم الحكومة البلجيكية رحلات "تشارتر" خاصة لإعادتهم إلى موطنهم.

وأكد مكتب وزير الهجرة البلجيكى، أن من ضمن الـ111 عراقيا، عائلات ونساء وأطفال قرروا العودة إلى وطنهم، بعد محاولتهم الحصول على اللجوء فى بلجيكا.

وعزا مكتب الهجرة أسباب قرار طالبى اللجوء بالعودة للعراق إلى شعور البعض منهم بخيبة أمل بسبب بطء إجراءات الحصول على اللجوء، والشعور بالإحباط من طريقة استقبالهم.