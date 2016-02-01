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أخبار سوريا اليوم.. مبعوث الأمم المتحدة يلتقى وفدى الحكومة والمعارضة السورية

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أخبار سوريا اليوم.. مبعوث الأمم المتحدة يلتقى وفدى الحكومة والمعارضة السورية أخبار سوريا اليوم.. مبعوث الأمم المتحدة يلتقى وفدى الحكومة والمعارضة السورية
ركزت أخبار سوريا اليوم على لقاء للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا مع وفدى السورية والمعارضة فى جنيف، كما تناولت أخبار سوريا اليوم مقتل 10 لاجئين سوريين، بينهم خمسة أطفال غرقا بقارب قرابة سواحل جزيرة "ميديلّى" اليونانية.

أخبار سوريا اليوم


>أعلن المكتب الصحفى للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع وفدى الحكومة السورية والمعارضة فى جنيف اليوم الاثنين.

من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض سالم المسلط أن لقاء جديدا لوفد المعارضة مع دى ميستورا سيعقد يوم الاثنين، مشددا على أن لقاء وفد المعارضة الذى جرى فى وقت سابق اليوم مع المبعوث الأممى كان متفائلا جدا.حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

أخبار سوريا اليوم


>لقى 10 لاجئين، بينهم خمسة أطفال، حتفهم بعد غرق قارب على متنه لاجئون من سوريا وأفغانستان وميانمار قرابة سواحل جزيرة "ميديلّى" اليونانية. وذكرت وكالة أنباء "جيهان" التركية اليوم الاثنين أن القارب انطلق من قرية "بداملى" التركية متوجها إلى جزيرة "ميديلى" اليونانية وعلى ظهره لاجئون من سوريا وأفغانستان وميانمار، وأغلبهم من النساء والأطفال، ولايزال سبب غرق القارب بعد فترة من ابتعاده عن اليابسة مجهولا.

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مصر 365

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