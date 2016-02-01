صادرات النفط الخام الكويتى إلى اليابان تبلغ أعلى مستوياتها خلال 7 أشهر

بلغت صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان فى ديسمبر الماضى 9.93 مليون برميل، بمايعادل 320 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها خلال الأشهر السبعة الماضية.

وقالت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية فى تقرير أولى اليوم الاثنين، أنه على الرغم من تراجع شحنات دولة الكويت التى تعتبر ثالث أكبر مزود نفط لليابان بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضى، فإنها بلغت أعلى مستوى منذ مايو الماضى، وبلغت 351 ألف برميل يوميا.

وأضافت الوكالة أن إجمالى واردات اليابان من النفط الخام تراجع بنسبة 1.3 بالمئة فى العام، ليصل إلى 3.51 مليون برميل يوميا فى أول انخفاض له خلال شهرين.

وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط نسبة 79.8 بالمئة من الإجمالى بزيادة قدرها 2.5 عن العام السابق.

ولاتزال المملكة العربية السعودية أكبر مزود نفط لليابان، بارتفاع صادرتها إلى 5.1 بالمئة عن العام السابق، لتصل إلى 1.16 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة بصادرات تبلغ 786 الف برميل يوميا بانخفاض نسبته 2.9 بالمئة.

وتأتي قطر في المرتبة الرابعة بصادرات تبلغ مع 294 الف برميل يوميا تليلها روسيا بالمرتبة الخامسة بصادرات تبلغ 281 الف برميل يوميا.