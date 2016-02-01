رفسنجانى ينتقد إقصاء حفيد الخمينى من انتخابات مجلس الخبراء فى إيران

وجه الرئيس الإيرانى الأسبق أكبر هاشمى رفسنجانى انتقادات حادة الاثنين إلى مجلس صيانة الدستور لإقصائه حسن الخمينى، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية فى إيران والمقرب من الإصلاحيين، من انتخابات مجلس الخبراء فى 26 فبراير.

وقال رفسنجانى "من أعطاكم الحق للحكم؟ من أعطاكم منابر صلاة الجمعة والتلفزيون الرسمي؟"، مضيفا "فليسامحكم الله".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رفسنجانى قوله "لو لم يكن الإمام (الخمينى)والإرادة الشعبية قد وجدا، لما كان اى من هؤلاء الأشخاص موجودا هنا".

وكانت اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات المنبثقة من مجلس صيانة الدستور، استبعدت حسن الخمينى رسميا من الترشح إلى انتخابات مجلس الخبراء، لأنه لم يتم التحقق بشكل كاف من أهليته الدينية.

ويسيطر المحافظون حاليا على مجلس صيانة الدستور.

وأعلن حسن الخمينى، البالغ من العمر 43 عاما، الجمعة انه سيستانف قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الخبراء التى ستجرى فى 26 فبراير.

ومجلس الخبراء هيئة تشرف على عمل المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئى (76 عاما) ومسؤولة عن انتخاب خلف له.

ورفسنجانى نفسه مرشح إلى انتخابات مجلس الخبراء، الذى هو عضو فيه.

وتجرى الانتخابات لمجلس الخبراء تزامنا مع الانتخابات التشريعية. ويهيمن المحافظون حاليا على المجلسين.

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