أخبار ليبيا اليوم.. العثور على طائرة استطلاع بين اجدابيا وطبرق

ركزت أخبار ليبيا اليوم على عثور بعض المواطنين الليبيين على طائرة استطلاع بين أجدابيا وطبرق، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات وزير الإعلام الليبى حول تنظيم داعش.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم نبأ عثور بعض المواطنين الليبيين على طائرة استطلاع دون طيار، بمنطقة "انتلات" الواقعة على الطريق الصحراوى الرابط بين أجدابيا وطبرق 50 كيلو متراً شرق المدينة.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن مصدر عسكرى اليوم الاثنين، قوله: إن المواطنين عثروا على طائرة استطلاع كنج 2022، لافتاً إلى أنه تم نزع الكاميرات الخاصة منها وملحقاتها إضافة للقسم المخصص لتسجيل بيانات الطائرة. يشار إلى أن قوات الجيش الليبى أعلنت فى الأيام الماضية سيطرتها على عدة مواقع لتمركز عناصر ما يعرف بمجلس شورى ثوار أجدابيا ومنها مقر شركة "دونغ آه" والبوابة 18 وخزان النهر الصناعى ومنطقة الكراسة والمنطقة السكنية فى المدينة.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد وزير الإعلام الليبى، خالد نجم، أن ليبيا تمثل البعد الاستراتيجى لمصر، وعندما تتضرر ستضرر مصر أيضا، موضحًا أن حقيقة الصراع فى ليبيا هو المواجهة بين الفكر المتطرف والفكر الوسطى الذى يطالب بدولة المؤسسات، مؤكدًا أن معسكر الإسلام السياسى فى ليبيا تفكك وتكونت تحالفات جديدة ستذهب بالبلاد إلى بر الأمان.

وأضاف الوزير الليبى، فى تصريحات تليفزيونية، أن الخطر الحقيقى الذى يهدد المنطقة حاليا هو الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات لا تحمل شعار داعش لكنها تدعمه على الأرض، وأن المجتمع الليبى شعر بتهديد الإرهاب لذا أصبحت المصالحة أمرا واقعا.

وطالب وزير الإعلام الليبى جامعة الدول العربية بضرورة تكثيف جهودها من أجل مواجهة التطرف سياسيًا وإعلاميًا وثقافيًا، كما طالب الأزهر الشريف بوضع برنامج فكرى لمواجهة الفكر المتطرف.