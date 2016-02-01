نيمار: المشاكل القانونية أقلقتني كثيرا

أوضح نيمار داسيلفا نجم برشلونة أن المشاكل القانونية التي ظهرت عقب إنضمامه للبلوجرانا أثرت عليه وأقلقته لكنه أشار إلى أن تركيزه منصب على كرة القدم.

وسيمثل نيمار في محكمة مدريد يوم غد الثلاثاء للإدلاء بشهادته في قضية شرائه بواسطة وسيط ثالث إستثماري وهو "DIS" وأثارت تلك القضية جدلا كبير في الأوساط الرياضية عقب انضمامه لبرشلونة في صيف 2013.

وصرح نيمار لـ"Globo TV" قائلا:"حينما تبدأ مشكلة في التأثير على عائلتك فإنها تؤثر عليك بالتبعية ولو قليلا وهذا ما يحدث لي، إنها تقلقني، على الرغم من هذا أنا رجل أعطاه الله قوة التركيز فيما أفعله وأتقنه وهو لعب كرة القدم".

واستطرد اللاعب الذي حصل على الثلاثية التاريخية مع برشلونة في الموسم الماضي"أنا أركز على ما أفعله وما أنا مضطر لفعله، والدي أرادني أن أركز على كرة القدم، حينما ترى شخصا تحبه تتم مهاجمته، فأنت تعاني، الناس يقولون أشياء غير حقيقية عنه لكنها تجرحني وقبل التحدث من دون علم والتفوه بأكاذيب عليك أن تقدم الدليل".

الجدير بالذكر أن تلك القضية هي واحدة من عدة قضايا تخضع للتحقيقات وتخص الصفقة المعقدة وكذلك السلطات الضريبية التي تحقق في الصفقة سواء في إسبانيا أو البرازيل.