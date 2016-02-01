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غدًا| محاكمة «جنينة» بتهمة سب وزير العدل الأسبق

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غدًا| محاكمة «جنينة» بتهمة سب وزير العدل الأسبق غدًا| محاكمة «جنينة» بتهمة سب وزير العدل الأسبق

سرحان وجنينة بتهمة سب وزير العدل الاسبق

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود, محاكمة الكاتب الصحفى مجدي سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والكاتبة تهانى إبراهيم الصحفية، فى اتهامهم؛ بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد.

وكانت نيابة استئناف القاهرة قررت إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وتهانى إبراهيم المحررة بجريدة الوفد إلى محكمة الجنايات لتورطهم فى سب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد.

وكشفت تحقيقات المستشار وائل جمال رئيس نيابة الاستئناف عن أن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تورط في جريمة السب والقذف لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد فى موضوع صحفي تم نشره بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضى فى العدد رقم 8303تحت عنوان “اخلع وشاحك يا وزير العدل”، والذى تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينه بتقاضى وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة حال عمله عضوا بمجلس إدارة شركة الاتصالات.

وباشر المستشار صلاح دياب المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة التحقيق فى البلاغ المقدم من وزير العدل يتهم المستشار هشام جنينه بسبه وقذفه واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحفيين فى الواقعة.

 

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