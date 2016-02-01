زيدان: المنافسة في الدوري الإسباني معقدة.. ولكننا قادرون على التعويض

(إفي): قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه في حال اتسع فارق النقاط إلى سبع مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني ، إذا فاز الأخير في مباراته المؤجلة على سبورتنج خيخون، ستكون "الليجا معقدة، لكن ليست مستحيلة".

وصرح في مؤتمر صحفي عقب تغلب الملكي في معقله "سانتياجو برنابيو" بسداسة نظيفة على إسبانيول في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني "بالنسبة لنا الهدف هو محاول بذل أقصى جهد في كل مباراة وبلوغ نهاية البطولة مع إمكانية الفوز باللقب. سوف نستمر في طريقنا وندرك أننا متأخرون بأربع نقاط قد تصبح سبعا. إنه لأمر صعب ولكنني أنتظر الكثير من الليجا التي لم تنته بعد".

وأضاف "إنها معقدة، لكن ليست مستحيلة. هم لاعبون محترفون للغاية ويدركون ضرورة اللعب الجيد ولكن يجب الفوز لأنه في ريال مدريد الأهم هو الفوز دائما. خسرنا نقطتين في إشبيلية والآن نعرف طريقنا وأننا لا يمكننا خسارة المزيد من النقاط".

وأبرز زيادة القدرة التهديفية لفريقه في البرنابيو حيث سجل 16 هدفا في ثلاث مباريات "الأمر دائما ما يفجر مفاجأة لأنه ليس سهلا تسجيل خمسة أو ستة أهداف، ولكن مع العمل يمكن القيام بأشياء جيدة للغاية".

كما أبرز تحسن الكولومبي جيمس رودريجيز الذي سجلا هدفا في مرمى إسبانيول قائلا: "لقد قدم مباراة جيدة للغاية. عمل بشكل جيد جدا وأنا سعيد للغاية بأدائه".

كما أثنى على مستوى نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز ثلاثية "هاتريك" أمام إسبانيول قائلا: "عندما لا يسجل كريستيانو ثلاثية يعني هذا أنه ليس في حالة جيدة، هذا سيحدث دائما لأنه عودنا على أهدافه في كل مباراة. هذا لن يتغير لأنه يمتلك القدرة التهديفية ولا يحدث أي شيء إذا لم يسجل أحيانا. طموحه هائل وهدفه مواصلة تسجيل الأهداف. اليوم قدم عملا رائعا من الناحية الدفاعية".

وبفوزه رفع ريال مدريد رصيده إلى 47 نقطة مبتعدا بأربع عن برشلونة المتصدر وبنقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف، مع الأخذ في الحسبان أن للبرسا مباراة مؤجلة، أما إسبانيول فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ15.