بالصور.. محافظ بنى سويف يأمر بتسهيل إجراءات إصدار رخص السيارات

زارالمهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، إدارة مرور بنى سويف شرق النيل، حيث تفقد قاعة تسيير إصدارالتراخيص لسيارة الملاكى والأجرة والدراجات البخارية وغرف الحفظ، والتقى عددا من المواطنين المترددين على المرور.

و طالب المحافظ القائمين على إدارة المرور من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين ببذل المزيد من الجهد، وتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين، لإنهاء خدماتهم فى المرور وحسن معاملة الجمهور، والظهور بشكل مشرف فى الشوارع العامة، وتسهيل حركة المرور فى الشوارع والميادين الرئيسية.

كما أوصى "حبيب" بضرورة إيجاد حلول عملية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الرخص، منوها إلى بعض المقترحات، منها تحديد مكان مخصص لفحص المركبات، مشيرا إلى إمكانية استخدام بعض محطات البنزبن، مثل ( الوطنية) فى هذا الغرض، بالإضافة إلى ضرورة عمل أرشيف إليكترونى لملفات التراخيص لسهولة الحفظ والاسترجاع والاستعلام واختصار الوقت والجهد، وذلك بديلا عن الأرشيف الورقى، علاوة على دراسة تحديد مكتب موحد لتلقى طلبات المترددين كوحدة للخدمات الحكومية داخل إدارة المرور للتعامل مع المواطنين لانهاء وتخليص الاجراءات و الأوراق المطلوبة للتراخيص مع اخطار المواطن بمواعيد محددة لاستلام رخصهم.

كما تفقد غرفة مراقبة الكاميرات بإدارة المرور، والتى تتصل بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، حيث تعمل من خلال الشاشات والكاميرات والاتصال اللاسلكى بالخدمات المتواجدة بمعظم الأماكن لتحقيق الانضباط بكافة الشوارع والميادين، ورصد المخالفات المرورية.

وطالب المحافظ بتحديد بعض الأماكن والنقاط الهامة لمراقبتها عن طريق الكاميرات، مشيرا إلى ضروروة تحديث نظام الكاميرات بموديلات حديثة تساعد على التقاط أرقام السيارات وماركاتها، فى حالة ارتكاب مخالفة، بالإضافة إلى إسهامها فى تحديد المواصفات الأمنية المطلوبة.

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