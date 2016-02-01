العثور على طائرة استطلاع بدون طيار فى ليبيا بين أجدابيا وطبرق

>عثر بعض المواطنين الليبيين على طائرة استطلاع دون طيار، بمنطقة "انتلات" الواقعة على الطريق الصحراوى الرابط بين أجدابيا وطبرق 50 كيلو متراً شرق المدينة.

وقال مصدر عسكرى اليوم، الإثنين لوكالة الأنباء الليبية أن المواطنين عثروا على طائرة استطلاع كنج 2022 ، لافتاً إلى أنه تم نزع الكاميرات الخاصة منها وملحقاتها إضافة للقسم المخصص لتسجيل بيانات الطائرة.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبى أعلنت فى الأيام الماضية سيطرتها على عدة مواقع لتمركز عناصر ما يعرف بمجلس شورى ثوار أجدابيا ومنها مقر شركة “دونغ آه” والبوابة 18 وخزان النهر الصناعى ومنطقة الكراسة والمنطقة السكنية فى المدينة.

>