السيسى يستعرض مع أشرف سالمان تبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير عمل الوزارة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بـ"أشرف سالمان" وزير الاستثمار، الذى استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التى يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير عمل الوزارة، ولا سيما فى مجال تأسيس الشركات، الذى شهد تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت لتصل إلى 863 شركة شهرياً خلال العام المالى 2014/2015 فى مقابل 477 شركة فى العام المالى السابق.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير أشار إلى أن الوزارة تستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهرياً.

وفى سياق متصل، قال الوزير إنه تم استحداث مسار سريع لتأسيس الشركات، تم من خلاله إنشاء 1125 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نهاية يناير 2016.

وعرض الوزير أشرف سالمان لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر والتى ارتفعت خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة 56.1% لتسجل 6.4 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2013/2014، منوهاً إلى ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر.

كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة فى مجال فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية المعنية بالبت فى 156 منازعة استثمارية منذ انعقاد أولى جلساتها فى أغسطس 2015 وحتى نهاية يناير 2016.