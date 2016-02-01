السيسى يلتقى وزير خارجية التشيك ويرحب بتلبية دعوته لزيارة بلاده

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاثنين، لوبومير زاوراليك وزير خارجية جمهورية التشيك، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفيرة جمهورية التشيك بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية جمهورية التشيك جدد خلال اللقاء الدعوة الموجهة للرئيس للقيام بزيارة رسمية لجمهورية التشيك، مشيراً إلى ما ستمثله تلك الزيارة من دفعة قوية للتعاون القائم بين البلدين.

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كما أكد على أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لبلاده في الشرق الأوسط، معرباً عن تقديره لدور مصر المحوري في المنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية لتحقيق السلام والاستقرار بها.

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وأكد على مساندة جمهورية التشيك لما تبذله مصر من جهود في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى حرص بلاده على التعاون مع مصر في هذا المجال.

ووجه الوزير التشيكي التهنئة بمناسبة انعقاد مجلس النواب المصري الجديد، مشيراً إلى لقائه مع عدد من السادة النواب والاتفاق على تبادل الزيارات بين برلماني البلدين.

من جانبه، أشاد الرئيس السيسى، بقوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية التشيك، معرباً عن التقدير للمواقف التشيكية الداعمة والمساندة لإرادة الشعب المصري.

ورحب الرئيس بتلبية الدعوة لزيارة جمهورية التشيك، مؤكداً على تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات. كما أعرب الرئيس عن أهمية تعزيز التعاون وتبادل الزيارات بين برلماني البلدين بهدف توطيد العلاقات الشعبية بين مصر والتشيك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك في القطاعات المختلفة، بما في ذلك تعزيز السياحة التشيكية إلى مصر، وزيادة التبادل التجاري.

وقال وزير خارجية التشيك، إن وفداً تشيكياً برئاسة وزير الصناعة والتجارة التشيكي سوف يقوم بزيارة مصر خلال العام الجاري لعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين والتباحث حول سبل إقامة مشروعات جديدة، ولاسيما في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بالنظر إلى ما توفره تلك المنطقة من آفاق استثمارية واعدة في مجالات وقطاعات متنوعة.