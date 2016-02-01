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تأكيدا لانفرد اليوم السابع.. رسميا بدء لقاءات رئيس الوزراء بالنواب الأربعاء

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تأكيدا لانفرد اليوم السابع.. رسميا بدء لقاءات رئيس الوزراء بالنواب الأربعاء تأكيدا لانفرد اليوم السابع.. رسميا بدء لقاءات رئيس الوزراء بالنواب الأربعاء
تأكيداً لانفرد "اليوم السابع" حول بدء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نهاية الأسبوع لقاء اعضاء مجلس النواب، أصدر مجلس الوزراء بيان رسمى منذ قليل أعلن فيه أن رئيس الوزراء يلتقى نواب المحافظات بداية من الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن يلتقى نواب محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار سلسلة من الاجتماعات يجريها رئيس الوزراء مع نواب جميع المحافظات، للتعرف على مطالب دوائرهم واحتياجاتها والمشكلات التى تواجه المواطنين بتلك المحافظات، واستعراض الحلول السريعة وغير التقليدية لتلك المشكلات.

وكانت مصادر قد قالت لـ"اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سيبدأ نهاية الأسبوع فى لقاء نواب المحافظات لمتابعة مشاكل المواطنين على أرض الواقع حيث سيبدأ رئيس الوزراء بلقاء نواب 5 محافظات وهم دمياط وبورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس.

ولفتت المصادر إلى أن اللقاءات التى سيعقدها رئيس الوزراء مع نواب كافة محافظات الجمهورية تهدف للتعرف المباشر على مشاكل وهموم المواطنين والعمل الفورى على حلها بجانب متابعة أى معوقات أو مشاكل قد تواجه المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين بالمحافظات.


>- رئيس الوزراء يلتقى نواب الشعب بالمحافظات لحل مشاكل المواطنين على أرض الواقع.. البدء بنواب دمياط وبورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس.. ومصادر ترجح: الحكومة تعرض برنامجها على البرلمان منتصف فبراير

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