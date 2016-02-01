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تعرفى على المدة المناسبة للحمل بعد الولادة القيصرية..متستعجليش يا مدام

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تعرفى على المدة المناسبة للحمل بعد الولادة القيصرية..متستعجليش يا مدام تعرفى على المدة المناسبة للحمل بعد الولادة القيصرية..متستعجليش يا مدام
تحتاج المرأة فترة كى تتعافى بعد الولادة، خاصة إذا كانت قيصرية، حيث إنها تتم بفتح البطن والرحم جراحيا.

المدة المناسبة للحمل بعد الولادة القيصرية


>ونصحت الدكتورة هدى محمد أخصائية النساء والتوليد بوجود فترة لا تقل عن الـ12 شهرا بشكل عام بين ولادة وأخرى، خاصة إذا كانت السيدة خضعت لعملية ولادة قيصرية عن طريق فتح البطن، موضحة أن الولادة والحمل بشكل عام يضعفان جسم المرأة بعض الوقت، لسحبهما كل عناصر الجسم وفيتاميناته وقوته، بجانب أن الحمل مشقة تحتاج فترة جيدة للتعافى واسترجاع النشاط الطبيعى والحركى الذى كانت تمارسه المرأة من قبل.

أخطار الحمل بعد الولادة القيصرية


>وأضافت أخصائية النساء والتوليد: رغم أن الجرح الناتج عن الولادة القيصرية يلتئم بشكل سريع بعد حوالى 90 يوما، لكن المرأة تحتاج بشكل عام للتعافى الصحى كليا من الولادة وتوابعها، ولذا عليها الانتظار وتأجيل فكرة الحمل بوسائل المنع المعروفة كالأقراص واللولب، أو بالجماع فى غير فترات التبويض وإن كانت الأخيرة وسيلة غير مضمونة تماما.

وأكدت أخصائية النساء أنه لا بأس من حدوث الحمل قبل مرور 12 شهرًا على الولادة القيصرية، لكن ذلك قد يعرض المرأة لبعض المشكلات النادرة الحدوث فى المشيمة وانخفاضها، مع إصابتها بالإرهاق الشديد، وآلام فى الجرح القديم.
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