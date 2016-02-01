بالصور... عناق DiCaprio لـ "Winslet" إثر فوزه بجائزة SAG

يبدو أن الانتصارات والجوائز، التي حصل عليها Leonardo DiCaprio في الأشهر القليلة الفائتة، تمهّد له الطريق إلى الربح الأكبر الذي انتظره طويلاً، ألا وهو جائزة الأوسكار.

كان الفوز ساحراً بالنسبة إلى نجم فيلم The Revenant ، البالغ من العمر 41 عاماً، قبل أن يحصل على أول جائزة له، يوم الأول من أمس، من Award SAG؛ وهي جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم المذكور، بعد محاولات عدّة في الماضي. أُقيم الحفل في لوس أنجلوس، ويأتي بعد حفل الـGolden وقبل الأوسكار.

سجّل فيلم النجم الهوليوودي The Revenant نسبة إيرادات لا تُحصى على شباك التذاكر، بالإضافة إلى إعجاب كبار نقّاد السينما، كما حصل على جوائز تمثيل وتصوير وإخراج، عوّضت كل تعب الفريق الذي صوّر مشاهده في ظروف مناخية صعبة جداً، كما حقق حلم بطله الذي ترشّح لهذه الجائزة مرّات عدّة في الماضي ولم يفز بها.

وقف Leonardo على المسرح بعد تسلّم جائزته مرتدياً بدلة رسمية من تصميم Armani، وقال في كلمته: " زملائي الأعزاء .. سعيد جداً لأنني حصلت على هذا الشرف منكم. أشكركم من أعماق قلبي. أشكر والديّ لأنهما أصغيا إلى طموحات طفلٍ مزعج كان يبلغ من العمر 13 عاماً، ما كان يهمّه سوى خوض تجارب الأداء يومياً بعد المدرسة. ما كنت سأقف هنا اليوم لولا دعمهما لي".

جائزة أخرى حصل عليها DiCaprio ليلة فوزه، معنوية هذه المرة، حيث منحته شريكته في فيلم Titanic النجمة Kate Winslet ،عناقاً حاراً ومباركة من القلب، هي التي كان قد رشحت لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Steve Jobs لكن سبقتها إليها Alicia Vikander عن فيلمها The Danish Girl. وكانت قد صرّحت النجمة البريطانية أنها أكبر داعم لـ Leo في موسم الجوائز هذا. أما الأخير فقد صرّح واصفاً Winslet بأنها الممثلة المفضلة بالنسبة إليه.

يُذكر كانLeonardo DiCaprio أكبر الفائزين فيGolden Globes 2016.

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