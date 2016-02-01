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يسرا تحارب مرض الإيدز: نعامل المريض كأنه مصاب بوصمة عار

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الإثنين 01-02-2016 15:58

نصّبت مساء أمس الفنانة يسرا من قبل الأمم المتحدة، سفيرة لمحاربة مرض الإيدز في حفل أقيم في القاهرة.
وحضر حفل التتويج عدد من الأصدقاء المقربين ليسرا مثل السينارست مدحت العدل والفنانة الهام شاهين والمخرجة ايناس الدغيدي والفنان تامر هجرس والإعلامي مفيد فوزي والمخرج خالد جلال بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم ووزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والي.
وكان الحفل قد بدأ بعرض فيلم تسجيلي يتضمن عدد من أشهر اللقطات السينمائية في أفلام التي قامت يسرا ببطولتها وعرض جانب من أهم الأنشطة الخيرية التي شاركت فيها.
وقالت يسرا بعد تتويجها سفيرة إن هذا حدث عظيم في حياتها، وإنها قررت أن يكون للجانب الانساني حيزاً كبيراً من اهتماماتها، لأن الفن والشهرة وحدهما لا يصنعان إنساناً.
وأوضحت يسرا أن مريض الإيدز من الصعب أن يعيش في المجتمع الشرقي، بسبب النظرة له والتعامل معه ليس على إنه مريض بقدر ما هو وصمة وعار وجريمة في حق المصاب به.

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سيدتي