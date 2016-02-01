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القبض على المغنية المصرية صاحبة كليب "أنا زهقانة" بتهمة إدارة شقق مشبوهة

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الإثنين 01-02-2016 17:48

أمرت النيابة العامة في القاهرة اليوم، بحبس المغنية إنجي صاحبة أغنية "أنا زهقانة" التي صوّرتها كليب تحت إدارة المخرج وائل ايهاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها بالجرم المشهود، بوضع مشبوه في شقة مع رجال الأعمال ومع صديقة لها تدعى سمية.
وتبين من تحرّيات النيابة أنّ المتهمة تمتلك عدداً من الشقق التي تديرها للأعمال المنافية للآداب، عن طريق استقطابها هي وزميلتها سمية للأثرياء وإقامة علاقات مشبوهة معهم مقابل مبالغ مالية.
وعثر رجال مباحث الآداب أثناء مداهمتهم للشقّة المشبوهة على عدد من الملابس الداخلية وزجاجات خمور وحبوب مخدرة وتم التحفظ على كل هذه المضبوطات.

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سيدتي

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