مباحث الدخيلة تضبط هاربا من 4 أحكام قضائية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة برئاسة المقدم محمد التهامى، من ضبط "محمود. ا" -56 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية السابق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات – إحراز ذخيرة - سُكر - سلاح أبيض آخرهم القضية جنايات قسم أول العامرية "إحراز ذخيرة"، والمحكوم عليه فى القضية جنايات قسم ثان العامرية "سرقة بالإكراه" غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات.

والقضية جنايات قسم شرطة ثان العامرية "سرقة بالإكراه"غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة، والقضية جنح قسم شرطة باب شرقى "سرقة" غيابيا بالحبس لمدة 6 أشهر.

والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنح قسم شرطة أول العامرية "سرقة بالإكراه"، والقضية جنايات قسم شرطة أول العامرية "سرقة بالإكراه"، والقضية جنح قسم شرطة أول العامرية "سرقة بالإكراه"، وجار التنفيذ عليه.