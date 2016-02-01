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محافظ قنا يعقد اللقاء الأسبوعى المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

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محافظ قنا يعقد اللقاء الأسبوعى المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين محافظ قنا يعقد اللقاء الأسبوعى المفتوح لبحث شكاوى وطلبات المواطنين
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اللقاء الأسبوعى المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع، بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 350 طلبا ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراض وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحى، مياه)، والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة.

وأكد خلال اللقاء أن كل الطلبات المقدمة بخصوص الحصول على مسكن والعلاج على نفقة الدولة سوف تخضع إلى الفحص لبيان المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، وعن باقى الطلبات جاءت معظمها بتأشيرات صريحة للمديريات والهيئات لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

وأعطى الهجان تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة فحص الشكاوى المقدمة فى اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكاواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.

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