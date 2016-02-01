محافظ الشرقية يزور مديرية الأوقاف لحل مشاكل أراضيها

قال الشيخ مجدى بدران مدير إدارة الأوقاف بالشرقية، إن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أجرى زيارة إلى ديوان المديرية، التقى فيها ورؤساء قطاعات العمل وممثل هيئة الأوقاف بالمحافظة.

وأكد بدران فى تصريحات، اليوم، أن الزيارة جاءت فى إطار التغلب على الروتين والبحث عن حلول غير تقليدية لحل كل المشكلات المتعلقة بمصالح المواطنين، أهمها مشاكل أراضى الأوقاف وضم العمالة للمساجد المقامة بالجهود الذاتية على نفقة الأهالى.

وأضاف بدران، أن هذه الزيارة كان لها أثر طيب لدى نفوس الأئمة ورؤساء القطاعات، وجميع العاملين بالمديرية، مؤكداً أنها المرة الأولى التى يقوم محافظ الإقليم بزيارة مقر مديرية الأوقاف بالشرقية.