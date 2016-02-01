أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. افتتاح دورة تصميم المواقع بمدينة رأس سدر

Google+ Print
بالصور.. افتتاح دورة تصميم المواقع بمدينة رأس سدر بالصور.. افتتاح دورة تصميم المواقع بمدينة رأس سدر
افتتح، اليوم، اللواء محمد عبد الوهاب محمد رئيس مدينة رأس سدر، بحضور محمد زكى مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين برأس سدر دورة تصميم المواقع الإلكترونية Web_Design والمقامة بقاعة التدريب بمركز شباب رأس سدر.

وأكد عبد الوهاب لـ"اليوم السابع" أن الدورة مقامة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ولمدة 3 أشهر ابتداء من 1 فبراير حتى 30 أبريل بإهداء من وزارة الاتصالات.

وأشاد رئيس المدينة بدور الشباب فى النهوض بالأمة ودعاهم إلى المشاركة المجتمعية، وأن يكونوا على قدر المسئولية لأنهم أمل المستقبل وتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح والتقدم.
>دورة-تصميم-المواقع-(2)

دورة-تصميم-المواقع-(3)

دورة-تصميم-المواقع-(4)

دورة-تصميم-المواقع-(5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365