بالصور.. افتتاح دورة تصميم المواقع بمدينة رأس سدر

افتتح، اليوم، اللواء محمد عبد الوهاب محمد رئيس مدينة رأس سدر، بحضور محمد زكى مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين برأس سدر دورة تصميم المواقع الإلكترونية Web_Design والمقامة بقاعة التدريب بمركز شباب رأس سدر.

وأكد عبد الوهاب لـ"اليوم السابع" أن الدورة مقامة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ولمدة 3 أشهر ابتداء من 1 فبراير حتى 30 أبريل بإهداء من وزارة الاتصالات.

وأشاد رئيس المدينة بدور الشباب فى النهوض بالأمة ودعاهم إلى المشاركة المجتمعية، وأن يكونوا على قدر المسئولية لأنهم أمل المستقبل وتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح والتقدم.

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