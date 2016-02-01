أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية: حقل غاز أبو ماضى من أهم دعائم الاقتصاد المصرى

Google+ Print
محافظ الدقهلية: حقل غاز أبو ماضى من أهم دعائم الاقتصاد المصرى محافظ الدقهلية: حقل غاز أبو ماضى من أهم دعائم الاقتصاد المصرى
تفقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، حقول دلتا النيل "حقل غاز أبو ماضي"، كما تفقد المحافظ مراحل انتاج الغاز ومحطات المعالجة ومنطقه الشحن والمعامل والمحرقة ومحطة الإطفاء يرافقه مدير أمن الدقهلية.

وأكد المحافظ، عراقة حقل ابو ماضي والذى يعد من اقدم حقول الغاز في جمهورية العربية، حيث بدأ الانتاج عام 1974 كما يعد اكبر الحقول انتاجا للغاز، حيث بلغ انتاج الغاز 10 مليون متر مكعب لكل يوم ومن المتوقع ان يتضاعف خلال شهرين كما يتم انتاج 4600 متر متكثفات التي تستخدم كوقود للطائرات بالإضافة الى 240 طن بوتاجاز، مما يدعو للتفاؤل نحو مستقبل افضل.

وأكد المحافظ، الاهتمام بجميع القائمين على منظومة العمل داخل الحقل وأيضاً على مراعاه اقصى نظم الحماية والتأمين وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية واعداد سيناريوهات لا داره الحالات الطارئة والتعامل معها من خلال التجارب الوهمية النظرية والعملية بالتنسيق مع الدفاع المدني من خلال دورات تدريبيه لجميع العاملين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر