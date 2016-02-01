محافظ الدقهلية: حقل غاز أبو ماضى من أهم دعائم الاقتصاد المصرى

تفقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، حقول دلتا النيل "حقل غاز أبو ماضي"، كما تفقد المحافظ مراحل انتاج الغاز ومحطات المعالجة ومنطقه الشحن والمعامل والمحرقة ومحطة الإطفاء يرافقه مدير أمن الدقهلية.

وأكد المحافظ، عراقة حقل ابو ماضي والذى يعد من اقدم حقول الغاز في جمهورية مصر العربية، حيث بدأ الانتاج عام 1974 كما يعد اكبر الحقول انتاجا للغاز، حيث بلغ انتاج الغاز 10 مليون متر مكعب لكل يوم ومن المتوقع ان يتضاعف خلال شهرين كما يتم انتاج 4600 متر متكثفات التي تستخدم كوقود للطائرات بالإضافة الى 240 طن بوتاجاز، مما يدعو للتفاؤل نحو مستقبل افضل.

وأكد المحافظ، الاهتمام بجميع القائمين على منظومة العمل داخل الحقل وأيضاً على مراعاه اقصى نظم الحماية والتأمين وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية واعداد سيناريوهات لا داره الحالات الطارئة والتعامل معها من خلال التجارب الوهمية النظرية والعملية بالتنسيق مع الدفاع المدني من خلال دورات تدريبيه لجميع العاملين.