نقيب الفلاحين: محافظ القليوبية أعلن مساندته للفلاح ودراسة همومه

ناقشت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعض المشكلات التى تواجه الزراعة المصرية، مع الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، وجاء على رأس قائمة المناقشات أزمات محصول والأرز، وتسويق القمح، وتسويق محاصيل الفلاحين من خلال منافذ البيع التى أطلقتها النقابة بجميع المحافظات تحت شعار خير بلدنا.

ضم وفد النقابة فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، والحاج أحمد جودة وكيل النقابة، والحاج جاد النجار عضو مجلس النقابة، وسعيد العنترى الأمين العام المساعد للنقابة، ومهدى أبوسالم المستشار الإعلامى للنقابة.

من جانبه، أكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مشروع خير بلدنا، الذى أطلقته النقابة، يساهم فى مواجهة جشع بعض التجار والوسطاء، حيث يقدم المنتجات اللازمة للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلا عن أنه يعمل على توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى خلق فرص تسويقية لمنتجات الفلاحين المتنوعة.

وأشار واصل، إلى أن المشروع يأتى فى إطار التعاون بين النقابة، ووزارة الزراعة، والمحافظات.

>وكشف واصل، عن أن محافظ القليوبية،

أبدي استعداده للتعاون مع النقابة، فيما يحقق الخير للمواطنين، وأكد على اهتمامه بمشكلات الفلاحين والزراعة المصرية، كما تم الاتفاق على إطلاق المشروع من محافظة القليوبية، بافتتاح أول منفذين للمشروع.

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