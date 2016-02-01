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موظفو المتابعة بإدارة "ديرب نجم" يعتصمون للاعتراض على حلها

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موظفو المتابعة بإدارة "ديرب نجم" يعتصمون للاعتراض على حلها موظفو المتابعة بإدارة "ديرب نجم" يعتصمون للاعتراض على حلها
اعتصم موظفو إدارة المتابعة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية فى الشرقية، داخل ديوان المديرية اعتراضا على قرار حل الإدارة والاستعانة بغيرهم بحسب وصفهم.

وقال المتعرضون إنهم تم اختيارهم ضمن مسابقة، ولا يجوز حل الإدارة ونقلهم لأى وظائف أخرى، لأنهم يمارسون عملهم بجد واجتهاد.

ومن جانبه قال طارق ضوة مدير الإدارة التعليمية، إن قوة العدد الفعلى المعترف للإدارة غير مكتمل، وإن المديرية طالبت بضرورة استكمال العدد فتم عرضهم عليهم أكثر من حل منهم عمل مسابقة بمعرفة المديرية لاختيار 9 من بين المتقدمين، إلا أنهم رفضوا ذلك معتبرين أنه لا يجوز نقلهم أو الاستعانة بغيرهم.

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مصر 365