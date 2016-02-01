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ضبط حاوية قادمة من الصين بداخلها منشطات جنسية بميناء السخنة

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ضبط حاوية قادمة من الصين بداخلها منشطات جنسية بميناء السخنة ضبط حاوية قادمة من الصين بداخلها منشطات جنسية بميناء السخنة
تمكنت مباحث أمن الموانئ بالسويس بالتنسيق مع إدارة الجمارك بميناء السخنة عصر اليوم الاثنين من ضبط حاوية بداخلها كمية ضخمة من المنشطات الجنسية قادمة من الصين قبل تهريبها.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانى السويس، تفيد باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير جلب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية بالمخالفة للقانون، وذلك بإخفائها داخل حاوية قادمة من الصين.

على الفور تم إخطار اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وأمروا بتدقيق أعمال التفتيش على الحاويات الواردة للميناء، وسرعة ضبط الحاوية. حيث تم توسيع دائرة الاشتباه فى جميع الحاويات اليوم بفرض طوق أمنى مكثف حول أحد الحاويات القادمة من الصين وعمل تفتيش دقيق لها.

وأثناء وجود حاويتين على جهاز الإكستريم الإشعاعى وبالتفتيش اليدوى عثر داخل أحدهما كانت تحتوى على مشمول متنوع "أثاثات" على عشرات من الأجولة والكراتين، وبفحصها تبين أنها لآلاف من أقراص المنشطات الجنسية.

تم التحفظ على المضبوطات بإحدى المناطق الأمنية بموانئ السويس وجار حصر الأعداد، حيث تم إبلاغ مصلحة أمن الموانئ بالقاهرة بنجاح الحملة وضبط المتهمين وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365