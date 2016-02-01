إنقاذ سائق تابع لمحافظة الجيزة بعد سقوط سيارته فى ترعة المريوطية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إنقاذ سائق سيارة نظافة تابعة لمحافظة الجيزة، بعدما سقطت سيارته فى ترعة المريوطية، بالقرب من فندق كتاركت بطريق أبو النمرس، و ذلك بعدما اختلت عجلة القيادة من السائق و سقط فى المياه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة بلاغا بسقوط سيارة بداخل ترعة المريوطية، و على الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، و الفريق المرافق له، و بصحبتهم سيارتى إنقاذ، و تم فرض كردون أمنى بمحيط المنطقة.

و قام رجال الإنقاذ البرى التابع للإدارة باستخراج السائق من السيارة، و لم ينتج عن الحادث أى إصابات و تم تحرير محضر بالواقعة.