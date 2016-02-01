تأجيل محاكمة السائقين المتهمين فى حادث "مقطورة المنيب" لـ15 فبراير

قررت محكمة جنح قسم الجيزة، برئاسة المستشار مختار البديوى، تأجيل أولى جلسات محاكمة "محمد.ع" سائق و"محمد.س"، المتهمين فى حادث سقوط مقطورة المنيب، واللذين يواجهان اتهامات بالقتل الخطأ، ما تسبب فى مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين، لجلسة 15 فبراير.

وكان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.