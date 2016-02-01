مستشفى الزمالك - علي جبر جاهز للإسماعيلي.. واختبار طبي لطارق حامد

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن جاهزية مدافعه علي جبر للمشاركة في لقاء الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل.

وكان جبر قد تعرض لإصابة في مباراة منتخب مصر الودية أمام ليبيا والتي فاز بها المنتخب 2-1 وسجل جبر هدفها الأول.

ويتقابل الفريقان على ملعب الإسماعيلي في لقاء مؤجل من الجولة السادسة.

أما عن لاعب الوسط طارق حامد، فيجري الجهاز الطبي اختبارا للاعب.

وكان حامد قد خرج مصابا في مباراة سموحة الأخيرة، قبل أن يعلن الجهاز الطبي للزمالك أنه سيلحق بمباراتي الإسماعيلي والأهلي. (طالع التفاصيل)

ويواجه الزمالك الأهلي يوم 9 فبراير المقبل.