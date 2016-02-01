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مدرب الأهلي - ماجات طلب من مدافعه أن يعالج نفسه بإستخدام ' الجبن '

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مدرب الأهلي - ماجات طلب من مدافعه أن يعالج نفسه بإستخدام ' الجبن ' مدرب الأهلي - ماجات طلب من مدافعه أن يعالج نفسه بإستخدام ' الجبن '

لا شك أن المدرب القريب من الأهلي فيلكس ماجات هو مدرب كبير وعالمي، لكن هل تعلم أن المدرب الملقب بـ"آخر ديكتاتور في أوروبا" طلب من أحد لاعبيه أن يعالج إصابته باستخدام الجبن؟

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إحدى القصص التي نشرها الإعلام الإنجليزي عن ماجات كانت قصته مع المدافع براد هانجيلاند حينما كان مدربه في فولام.

وأقيل ماجات من تدريب فولام في سبتمبر من عام 2014 وبعد إقالته تحدث المدافع النرويجي عن حادثة "الجبن".

وأوضح هانجيلاند في تصريحات صحفية نقلتها "بي بي سي" في ذلك الوقت أن ماجات تقمص دور الطبيب وطلب منه أن يعالج إصابته في الفخذ بـ"جبن غارقة بالكحول" لكى يشفى سريعا

وحول تلك الواقعة صرح صاحب الـ62 عاما "أنا فقط إقترحت نصيحة الزوجات وتلك الحكاية القديمة حول استعمال الجبن على المناطق المصابة".

وأضاف "أي قصة خاطئة حكاها اللاعب هانجيلاند فهي مجرد ترهات، أنا لم أخبر أي طبيب ما الذي يتوجب عمله"

في حين أن داني ميرفي لاعب فولام السابق قد أكد تلك الحادثة ووصفها بالـ "مقرفة" لكنه أشار إلى أن تلك الحادثة توضح مدى فقدان المدرب الألماني ثقته في لاعبيه المخضرمين.

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