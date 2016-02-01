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غدًا| ثاني جلسات استئناف المتهمين بـ«غرق مركب الوراق»

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غدًا| ثاني جلسات استئناف المتهمين بـ«غرق مركب الوراق» غدًا| ثاني جلسات استئناف المتهمين بـ«غرق مركب الوراق»

1 فبراير 2016 | 5:25 مساءً

أرشيفية

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنح مستأنف الوراق، ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية “غرق مركب الوراق” على حكم محكمة جنح الصادر بمعاقبة “حمادة.على”بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 350 جنيها وبمعاقبة محمد خالد بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 650 جنيها وغيابيًا للمتهم رضا محمود بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 300 جنيه وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه لاتهامهم بالقتل الخطأ والذي تسبب في غرق ما يقرب من 40 شخصا وإصابة 10 آخرين في كارثة غرق مركب الوراق،الذي وقعت في يوليو من العام الماضى وكانت النيابة قد أحالت ملف “غرق مركب الوراق” إلى المحاكمة الجنائية بعد تسلمها تقارير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائيةووجهت لهم عدة تهم اهمها بأنهم تسببوا في قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.

2016-02-01

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