محدث باستمرار - #اليوم_الأخير - كوالياريلا إلى سامبدوريا

FilGoal.com يقدم لكم متابعة مباشرة لانتقالات اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي حول العالم.

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا.

وفي هذا الملف، سنوافيكم باستمرار، بكل الصفقات التي انتهت بشكل رسمي.

فريدريكو فازيو مدافع توتنام ينتقل لنادي إشبيلية الإسباني.

باتريك روبيرتس ناشيء مانشستر سيتي ينتقل لسيلتيك الإسكتلندي على سبيل الإعارة.

كيفين كونستانت ظهير ميلان السابق ينتقل لنادي بولونويا.

أيدين ماكجيدي ينتقل من إيفرتون إلى صفوف شيفيلد ويدنيزداي على سبيل الإعارة.

سيدو دومبيا ينتقل من رومال إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

مارتن مونتويا ينتقل إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.

فابيو كوالياريلا انتقل من تورينو إلى سامبدوريا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.