مانشستر سيتي بعد التعاقد مع جوارديولا: نحترم بيللجريني ونفاوض بيب منذ 2012

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانا رسميا أكد من خلاله تولي جوسيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق خلفا لمانويل بيللجريني بدء من الموسم القادم.

وكان بيلجريني قد أكد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه مع سندرلاند بالدوري أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

وجاء في بيان النادي الرسمي "يؤكد نادي مانشستر سيتي أنه تم الاتفاق خلال الأسابيع الأخيرة على تولي بيب جوارديولا مهمة تدريب الفريق بداية من موسم 2016-2017".

وتابع البيان "العقد يمتد لثلاثة أعوام، التفاوض مع المدرب كان موجودا منذ عام 2012 وتمت إعادة فتح المفاوضات حول توليه المهمة".

وأضاف "نحترم مانويل بيللجريني واللاعبين والنادي يأمل أن هذا الإعلان الرسمي سوف يوقف أي تكهنات غير ضرورية".

واستطرد "مانويل دعم هذا القرار، ويركز كليا على تحقيق أهدافه للموسم الجاري، ويحترم إلتزامه مع الفريق".