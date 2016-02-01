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مقتل طفل وإصابة 6 أشخاص فى هجوم بالهاون بالصومال

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مقتل طفل وإصابة 6 أشخاص فى هجوم بالهاون بالصومال مقتل طفل وإصابة 6 أشخاص فى هجوم بالهاون بالصومال
قتل طفل واصيب ستة اشخاص فى هجوم الاثنين بقذائف الهاون سقطت قرب القصر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشو، كما ذكرت مصادر رسمية وشهود.

واضافت المصادر ان خمس قذائف سقطت قرب مجمع فيلا صوماليا المحاط بتدابير امنية مشددة والذى يضم الرئاسة الصومالية ومكاتب رئيس الوزراء.

وقال المسؤول فى الشرطة عبد الرحمن سياد "حصل هجوم بالهاون قرب القصر الرئاسي، لكن عددا من القذائف التى اطلقت اصابت الاحياء المجاورة المأهولة بالمدنيين. وقد قتل طفل بريء واصيب عدد آخر من الاشخاص بجروح".

واضاف "لم نعرف بعد مصدر هذا الهجوم، واوضح الشاهد أبى معلم حسين "سقطت قذيفتان شمال الحى الرئاسى وثلاث اخرى فى الضواحي"، موضحا انه رأى "ستة مدنيين جرحى، وقد اصيب البعض منهم بجروح خطرة". وقال ان "القذائف اصابت منازل يسكنها مدنيون".

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