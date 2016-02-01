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المقاتلات الروسية تقصف 1354 موقعا للإرهابيين فى 8 محافظات بسوريا

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المقاتلات الروسية تقصف 1354 موقعا للإرهابيين فى 8 محافظات بسوريا المقاتلات الروسية تقصف 1354 موقعا للإرهابيين فى 8 محافظات بسوريا

> شن سلاح الجو الروسى 468 غارة جوية، استهدفت خلالها 1354 موقعا للإرهابيين فى 8 محافظات سورية خلال الأسبوع الماضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم /الاثنين/ - إن "المواقع الإرهابية التى استهدفتها الغارات الجوية الروسية كانت فى محافظات: حلب واللاذقية وحماة وحمص ودمشق والرقة ودرعا ودير الزور".

وأضاف أن كافة الضربات التى تنفذها الطائرات الحربية الروسية فى سوريا موجهة فقط ضد أهداف تم التأكد منها بعد تلقى إحداثياتها من مركز التنسيق المعلوماتى فى بغداد وقيادة الجيش السورى وفصائل المعارضة الوطنية.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الروسى كثف كافة أنواع الأنشطة الاستطلاعية فى منطقة الشرق الأوسط من أجل زيادة الدقة لدى تحديد إحداثيات الأهداف فى سوريا.
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مصر 365

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