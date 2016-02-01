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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم بقذائف هاون على القصر الرئاسى بالصومال

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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم بقذائف هاون على القصر الرئاسى بالصومال مقتل وإصابة 7 أشخاص فى هجوم بقذائف هاون على القصر الرئاسى بالصومال

> أفادت الشرطة الصومالية اليوم الاثنين بمصرع طفل وإصابة 6 آخرين فى العاصمة مقديشيو بعد هجوم بقذائف الهاون استهدف مبنى "فيلا الصومال" المجمع الحكومى الرئيسى، الذى يضم القصر الرئاسى.

وأوضح شهود عيان - لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) - أنهم سمعوا أكثر من 6 انفجارات، فيما قال ضابط الشرطة عبدالرحمن صياد "كان هناك هجوم بقذيفة هاون بالقربم ن القصر الرئاسي، لكن عددا من الهجمات الأخرى ضربت أحياء سكنية".
>وأضاف أن طفلا لقى مصرعه وأصيب عدد آخر من الأشخاص.

وروى أحد القاطنين بالقرب من القصر الرئاسى ويدعى عبدى معلم حسين أن بعضا من القذائف دمرت المنازل وأنه شاهد 6 مصابين من المدنيين، حالة بعضهم خطيرة.
>ولم تعلن أية جماعة بعد مسئوليتها عن الهجوم لكن حركة الشباب المسلحة تشن تمردا فى الصومال للإطاحة بالحكومة.
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مصر 365