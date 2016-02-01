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الجيش العراقى يعلن قطع طرق امداد تنظيم "داعش" فى الفلوجة

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الجيش العراقى يعلن قطع طرق امداد تنظيم "داعش" فى الفلوجة الجيش العراقى يعلن قطع طرق امداد تنظيم "داعش" فى الفلوجة

>أعلنت السلطات العراقية قطع امدادات تنظيم داعش فى مدينة الفلوجة التى يسيطر عليها التنظيم الجهادى منذ مطلع عام 2014، وفتح ممرات آمنة للسكان للخروج من المدينة المحاصرة.

وقال العميد سعد معن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد لفرانس برس أن "التقدم نحو الفلوجة بدأ بشكل تدرييجي، وقمنا بقطع طرق امداد داعش الذى بدأت دائرة سيطرته تضيق، خصوصا بعد العمليات فى منطقة النعيمية (جنوبا) والبو شجل (شمالا)".

وتقع بلدة الفلوجة على بعد 60 كيلومترا من بغداد، كما يفرض التنظيم سيطرته ايضا على عدد محدود من المناطق المجاورة مثل الصقلاوية والكرمة.

وأكد الضابط العراقى "فتح ممرات آمنة لسكان الفلوجة العالقين باتجاه عامرية الفلوجة والحبانية المجاورتين"، وبلدة عامرية الفلوجة ومدينة الحبانية التى تقع فيها قاعدة الحبانية العسكرية، من المناطق القليلة التى لم تسقط بيد تنظيم الدولة الاسلامية فى محافظة الانبار التى سيطر التنظيم على اغلب مساحتها الشاسعة.

وتمكنت السلطات العراقية من تحرير مدينة الرمادى كبرى مدن محافظة الأنبار التى سقطت بيد الجهاديين فى مايو الماضى.
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