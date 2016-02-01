البرلمان العربى يعلن قرب انتهاء تحضيرات المؤتمر الأول للبرلمانات العربية

أعلن رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان أنه تم الانتهاء تقريباً من التحضيرات الخاصة لانعقاد المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، المقرر انعقاده أواخر شهر فبراير الحالى فى القاهرة، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الحالى للقمة العربية، وبمشاركة رؤساء البرلمانات فى الدول العربية، وذلك تحت شعار" رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة فى الأمة العربية".

وأكد الجروان على أنه سيتم رفع الإعلان الذى سيصدر عن المؤتمر إلى القمة العربية المقبلة بالمغرب نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى تركيز المؤتمر على قضيتى الأمن القومى العربى والتنمية المستدامة.

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم، الإثنين، عقب لقائه الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومساعد وزير الخارجية المصرى للشؤون البرلمانية السفير أشرف الموافى.

وقال أنه سيتم توجيه الدعوة إلى ممثلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لحضور الجلسة الافتتاحاية، وذلك لإيصال رسالة عبر المجتمع الدولى أن هناك شراكة بين المؤسسة التنفيذية أو الحكومية أو السياسية مع الأجهزة البرلمانية فى الوطن العربى.

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