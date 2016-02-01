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حاكم دبى: أطلقنا اليوم مكتبة عالمية تضم 4.5مليون كتاب مطبوع وإلكترونى وسمعى

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حاكم دبى: أطلقنا اليوم مكتبة عالمية تضم 4.5مليون كتاب مطبوع وإلكترونى وسمعى حاكم دبى: أطلقنا اليوم مكتبة عالمية تضم 4.5مليون كتاب مطبوع وإلكترونى وسمعى
كتب محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، سلسلة من التدوينات على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "أطلقنا بحمد الله اليوم مكتبة عالمية مساحتها مليون قدم مربع وستضم 4.5 مليون كتاب مطبوع وإلكترونى وسمعى والافتتاح 2017".

تغريدات خاصة بافتتاح مكتبة عالمية تضم 4.5مليون كتاب مطبوع وإلكترونى وسمعى (1)

وأضاف، "إن تكلفة المكتبة مليار درهم وعدد المستفيدين المتوقع 42 مليون سنويا، وستعمل المكتبة أيضا على طباعة وتوزيع 10 ملايين كتاب فى العالم العربى".

تغريدات خاصة بافتتاح مكتبة عالمية تضم 4.5مليون كتاب مطبوع وإلكترونى وسمعى (2)

وتابع فى تدوينة أخرى له، "المكتبة ستكون حاضنة وداعمة لمبادرة تحدى القارئ العربى التى تضم 2.6 مليون طالب فى 20 ألف مدرسة فى العالم العربى، ستكون المكتبة مجمع للكتب، ومجتمع للقراء والأدباء، وجمعية لأصحاب المحتوى والثقافة والفكر".

تغريدات خاصة بافتتاح مكتبة عالمية تضم 4.5مليون كتاب مطبوع وإلكترونى وسمعى (3)

وأردف حاكم دبى، "إن عقل الإنسان هو محور التنمية، والكتاب هو أداة تجديد هذا العقل، ولا يمكن لأمة أن تنمو بدون عقل متجدد وروح معرفية حية".

تغريدات خاصة بافتتاح مكتبة عالمية تضم 4.5مليون كتاب مطبوع وإلكترونى وسمعى (4)

واختتم تدويناته، قائلا: "أحببنا أن نبدأ عام القراءة بإطلاق هذا المشروع لنبعث رسالة للجميع بأننا جادون فى تحويل الإمارات عاصمة معرفية وجعل القراءة عادة مجتمعية راسخة".
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