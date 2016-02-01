أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الصحة: وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 في مستشفى الشروق بالإسكندرية

Google+ Print
الصحة: وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 في مستشفى الشروق بالإسكندرية الصحة: وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 في مستشفى الشروق بالإسكندرية

مستشفى الشروق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن تسريب غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تصاعد بمستشفى الشروق بالإسكندرية، والناتج عن ماس كهربائي بدار الآشعة المجاور للمستشفى، قد أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 19 بحالات اختناق.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن حالات الوفاة لأربع سيدات منهن سيدة تبلغ من العمر 71 عامًا، وكانت بغرفة مستقلة وتعاني من نزيف بالمخ، و3 سيدات من أسرة واحدة تتراوح أعمارهن ما بين 24 و30 سنة.

وأشار مجاهد أن حالات الإصابة والبالغ عددها 19 حالة – الذين أصيبوا بضيق تنفس نتيجة للدخان المنتشر بالمستشفى – تم التعامل معها على الفور من قبل مديرية الشئون الصحية بالأسكندرية، وتم إسعاف 7 حالات في مكان الحادث.

وأوضح مجاهد أنه تم انتقال مدير مديرية الشئون الصحية بالأسكندرية إلى موقع الحادث برفقة مسئولي الطب الوقائي والعلاج الحر بالمحافظة، وأنه تم غلق المستشفى وهي تحت تصرف النيابة الآن لحين ورود تقرير الحماية المدنية وانتهاء التحقيقات.

وتابع مجاهد أن السيد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قد أصدر التعليمات لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بمتابعة الحالات التي تم نقلها إلى المستشفيات الحكومية الخاصة وتوفير الدعم الطبي والدوائي لها، كذلك أصدر التعليمات بسرعة تسهيل إجراءات تصاريح الدفن للمتوفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا