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أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين يُهنأ عبد الغني بانتخابه أمينا عامًا للحزب الناصري

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أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين يُهنأ عبد الغني بانتخابه أمينا عامًا للحزب الناصري أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين يُهنأ عبد الغني بانتخابه أمينا عامًا للحزب الناصري

 

أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان

أجرى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي في المحامي الأستاذ سيد عبد الغني ، وتقدّم منه باسم المرابطون وباسمه الشخصي بأسمى آيات التهنئة والتبريك بانتخابه على رأس الحزب ونجاح المؤتمر العام الذي انعقد في القاهرة .
> أيّد العميد حمدان البيان الذي أصدرته القوة الناصرية العربية التي شاركت في المؤتمر بتاريخ 29-1-2016 بكل مضامينه ، مؤكداً أن المرابطون كانت وسبتقى أبداً على عهدها القومي العربي على النهج الناصري حتى تحقيق أهداف أمتنا العربية في الحرية والاشتراكية والوحدة ، معتبراً أن الحركة الناصرية المصرية بقواها الشعبية والشبابية المناضلة وفي مقدّمتها الحزب الناصري هي الركن الأساسي للمسار الصحيح لوحدة كل القوى الناصرية على امتداد الأمة .
> وشدّد العميد حمدان للأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي في مصر الأستاذ سيد عبد الغني أن مصر ستبقى بإذن الله المنارة والمثل والمثال لأمتها العربية ، وما يجري اليوم من تعزيز للواقع المصري القومي والوطني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، هو الطريق الصحيح الذي يجب أن يعمم على كل الأقطار العربية من أجل حماية الأمة من التفتيت والتشتيت والتقسيم على بؤر الإرهاب المتوحشة. وتوجه العميد حمدان بالسلام والتحية إلى خير أجناد الأرض قواتنا المسلّحة المصرية والرحمة لشهدائها.
> وختم العميد حمدان أن المحروسة مصر العربية ستبقى الصخرة الكبيرة التي ترتكز عليها أمتنا العربية بإذن الله .

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