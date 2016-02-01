غدًا| محاكمة «مرسي» في التخابر مع قطر

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, محاكمة الرئيس محمد مرسى و10 آخرين من كوادر جماعة الإخوان في قضية اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى قطر ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد المحامى العام من نيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناويز.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق “المعزول” محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.