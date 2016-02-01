النجمات بدأن عام 2016 ببريق المجوهرات

بدأت النجمات عام 2016 بإطلالات براقة ومجوهرات ماسية لحفلات السجادة الحمراء، لذلك قررنا أن نجمع لك أجمل المجوهرات التي شوهدت في شهر يناير، ونتوّج أجمل 5 من بينها

جينيفر لوبيز بمجوهرات هاري وينستون.

اختارت النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez مجوهرات ماسية ساحرة لإطلالاتها في حفل Golden Globes هذا العام، فنسقت عقدًا ماسيًّا جذابًا من هاري وينستون Harry Winston مع سوار وخاتم وأقراط ناعمة مع فستانها الأصفر الفخم فكانت إطلالتها غايةً في الفخامة والرقي.

إيمي روسوم بمجوهرات فان كيف آند آربلز

ارتدت الممثلة الشابة إيمي روسوم Emmy Rossum فستان أرماني Armani أحمر في حفل Golden Globes هذا العام وكان عقد فان كليف آن آربلز Van Cleef & Arpels الماسي الإضافة المثالية لهذا الفستان فكانت إطلالتها متكاملةً وأنيقةً.

جينيفر لورانس بمجوهرات شوبارد

لم تكن هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها الممثلة الشابة جينفر لورانس Jennifer Lawrence فستانًا أحمر على السجادة الحمراء ولا المرة الأولى التي تبهرنا باختيار مجوهراتها، ففي هذه الإطلالة نسقت النجمة فستانها الأحمر ذو التصميم المميز من ديور Dior مع عقد ماشي بارز من شوبارد Chopard

هيلين ميرين بمجوهرات هاري وينستون

هيلين ميرين Helen Mirren واحدة من أكبر النجمات عمرًا في هوليوود، وتبهرنا دومًا في اختيارات مناسبة لعمرها وإطلالتها، وفي آخر إطلالاتها اختارت الممثلة القديرة فستانًا كلاسيكيًّا مميزًا باللون الأسود نسقته مع عقد مبهر من هاري وينستون Harry Winston فكانت متألقةً كما عهدناها.

أوليفيا وايلد بمجوهرات بولغري

كان اختيار أوليفيا وايلد Olivia Wilde للمجوهرات جريئًا وجذابًا في آخر إطلالاتها على السجادة الحمراء هذا الشهر، فاختارت أن تنسق فستانها البراق ذو فتحة الصدر الواسعة مع عقد أنيق باللون الذهبي والأحجار الكريمة من بولغري Bulgari فكانت من ضمن الأجمل هذا الشهر.