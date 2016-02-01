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تفاصيل مُدهشة في عرض "دولتشي أند غابانا" للأزياء الراقية

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الإثنين 01-02-2016 15:57

قدمت دار "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana الايطالية الشهيرة مجموعتها الجديدة للألبسة الراقية Haute Couture لموسم ربيع وصيف 2016 مساء أمس، وكالعادة فقد ترافق عنصرا الابهار والفخامة مع التصاميم التي سارت على منصة العرض في دار الأوبرا "لا سكالا" La Scala في ميلانو.
وقد استوحى الثنائي الشهير "دومنيكو دولتشي" Dominico Dolce و"ستيفانو غابانا" Stefano Gabana المجموعة من موطنهما الأم "ايطاليا" الذي يعشقانه بطريقة جنونية، وأعادانا الى حقبة تاريخية عريقة احتفلت بفخامة الماضي، فبدت العارضات بفساتينهن المزركشة والمُطبعة بأجمل الرسومات والمشكوكة بالأحجار الملونة والبراقة والمحاكة بخيوط ذهبية كأميرات العصور الوسطى، ولاسيما مع الاكسسوارت الباهرة التي أكملت التصاميم بأجمل طريقة.
لدار "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana سحر خاص ورونق مميز يترافقان بشكل دائم مع مختلف المجموعات الجاهزة كما مجموعات الـ Haute Couture "هوت كوتور".

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سيدتي