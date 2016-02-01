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النني يرد على المحمدي: متحمس لمواجهتك

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النني يرد على المحمدي: متحمس لمواجهتك النني يرد على المحمدي: متحمس لمواجهتك

رد محمد النني لاعب وسط أرسنال على رسالة مواطنه أحمد المحمدي جناح هال سيتي، بعد اصطدامهما في كأس إنجلترا.

وأوقعت قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي أرسنال حامل اللقب ضد هال سيتي.

وكتب النني عبر حسابه على "تويتر": "متحمس جدا لمواجهتك في المباراة يا أخي".

وكان المحمدي قد وجه رسالة للنني عقب القرعة عبر "تويتر" قائلا: "سنلتقي مع أرسنال خارج ملعبنا، أراك قريبا يا نني".

وسيحل هال سيتي ضيفا على أرسنال في الفترة بين 19 و22 من شهر فبراير المقبل.

وتعد مواجهة أرسنال ضد هال سيتي في كأس إنجلترا هي الثالثة في أخر 3 سنوات.

فنجح أرسنال في العودة لمنصات التتويج من جديد بعد الفوز بلقب كأس إنجلترا على حساب هال سيتي الموسم قبل الماضي.

كما نجح الموسم الماضي في تخطي عقبة هال في دور الـ64 من البطولة.

فينجر عن النني بعد أول مشاركة مع أرسنال: "مجهوده استثنائي"

بالفيديو - تسديدات وفاعلية هجومية في ملخص لمسات النني أمام بيرنلي

مقال رأي - النني .. من انهيار إلى أرسنال

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فيديو اليوم السابع

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