4 وجهات عالمية للتسوّق

لا تكتمل الرحلة السياحيّة، خصوصاً بالنسبة إلى بعض الإناث، سوى بالتسوّق.

"سيدتي. نت" يرافق القارئة، في جولة على أهمّ وجهات التسوّق في العالم:

1. "جاليري لافاييت"

- تُعدّ "جاليري لافاييت" من المراكز التجارية الأهمّ في "باريس"، وتُشكّل مجمعاً تجارياً للشركات الفرنسية والعالمية الفخمة.

- تقع في شارع "هوسمان"، ولديها 5 فروع موزّعة في أنحاء العالم.

- تستقبل الزائرين من الإثنين إلى السبت، وذلك من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساءً، باستثناء يوم الخميس، حيث تبقى "الجاليري" فاتحة أبوابها حتى التاسعة مساءً.

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2. "إيسميلير"

- تقع سوق "إيسميلير" في مدينة "مارماريس"، الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من تركيا.

- تضمّ "إيسميلير" مجموعة من المحلات التجارية التي تبيع بضائع مختلفة، خصوصاً المنتجات الجلدية عالية الجودة والذهب.

- يمكن شراء من "إيسميلير" أيضاً، العلامات التجارية المقلّدة من الملابس والأحذية والحقائب.

- تنتشر في السوق الحرف اليدوية بأسعار أقل، بالمقارنة بالمتاجر الأخرى.

- يحلو التسوّق في المساء في "إيسميلير"، خصوصاً وسط الأضواء الملونة المسلّطة على الأكشاك التي تبيع السلع كافة، من المناشف المطرزة الجميلة والفضة والمجوهرات، بأسعار تنافسية!

3. "إيل راسترو"

- تقع سوق "إيل راسترو" في العاصمة الاسبانية "مدريد".

- تفتح المتاجر يوميّاً في هذه السوق، إلا أنّ "بازار" يوم الأحد يشكّل تجربةً لا مثيل لها، حيث يقدّم خيارات بالجملة عبر الأكشاك والباعة الجوّالين الذين يبيعون الأعمال الفنية والحرفيّة والملابس والتحف والسلع المستخدمة والكتب والأدوات الكهربائية.

- خلال التسوق، يُنصح بالانتباه جيداً، والاحتراس من السرقة بسبب الحشود الهائلة التي تحرص على زيارة "إيل راسترو" كلّ أحد.

- يُمكن الحصول في "إيل راسترو" على أسعار منطقية للسلع المرغوبة، من خلال المساومة.

4. "لاكي بلازا"

- يقع مجمّع "لاكي بلازا" في وسط منطقة التسوّق الأولى في "سنغافورة"، ويُحيطه عدد من الفنادق الشهيرة.

- يضمّ 26 سلّماً متحرّكاً لتأمين سهولة الانتقال.

- تبيع أهمّ المحالّ التجارية فيه: "الاكسسوارات" والأزياء والمجوهرات والقطع الإلكترونية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الفلبينيّة والقرطاسيّة، كما تكثر محترفات الخياطين فيه.

- يُمكن زيارة "لاكي بلازا" يومياً، وذلك من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

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