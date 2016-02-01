تنبيه هام.. كيفية تجنب انفجار سخانات المنازل التي انتشرت بشكل كبير

انتشرت ظاهرة انفجار سخانات الغاز أو الكهرباء في البيوت في الآونة الأخيرة، ولا يوجد شخص لم يتعرض أو يعرف شخص قريب له أو جارة قد تعرض لحادثة انفجار سخان منزلة وقد أودت بحياة بعض الأشخاص أو عائلات بالكامل أو أحدثت حروق وتشوهات في أشخاص أخريين، وغير ذلك فمن الممكن أن تنطفئ شعلة السخان ويصاب أصحاب المنزل بالاختناق.

وأسباب انفجار سخانات المنازل هي:

من أسباب انفجار السخانات في المنازل الأساسية هو عدم أيقاف الترموستات أو المنظم الحراري، فهذا التصرف يؤدي إلى تسخين الماء باستمرار وهذا يؤدي غليان الماء بشكل مستمر مما يزيد من بخار الماء داخل السخان حتى يصل إلى الانفجار.

لا بد من مراقبة مؤشر السخان قبل أن يتم استعماله.

لابد من تصريف المياه الزائدة في السخان من خلال الشيك بلف ووظيفته دخول الماء إلى السخان لان عدم تصريف الماء من السخان يؤدي حتما إلى الانفجار.

عدم جودة السخان في التصنيع أو انتهاء عمره الافتراضي يؤدي إلى عدم تحمله الضغط الزائد.

كيفية تجنب انفجار سخانات المنازل الكهربائية قبل حدوثها:

ملاحظة مؤشر السخان بشكل دوري ويتم فصلة باستمرار إذا ارتفعت درجة الحرارة.

يجب تركيب شيك بلف من النوع الأصلي لكي نضمن تصريف الضغط من السخان.

يجب الكشف الدوري على السخان المنزلي إذا ما كان يسرب الماء فيجب في هذه الحالة الإسراع بإصلاحه أو تغيره.

كيفية تجنب انفجار سخانات المنازل الغاز قبل حدوثها:

عليك اولا عند شراء سخان غاز أن يكون السخان من النوع الديجيتال أو أوتوماتيكي.

يجب أن يكون هناك فتحة بجوار السخان للتهوية.

شبكةعيونالإخبارية

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