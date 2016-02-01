الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض من تلك المناطق .

حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 10 - 20/25 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 15 - 25/32 كم/ساعة على البحر.

البحر .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و 35 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعةو 48 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثالثة و 20 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 22 14 85 35 .

> دبي 22 15 90 30 .

> الشارقة 23 12 90 30.

> عجمان 23 13 85 40.

> أم القيوين 23 13 80 35 .

> رأس الخيمة 24 11 85 35 .

> الفجيرة 24 17 75 40.

> العين 22 12 95 30 .

> ليوا 22 11 95 35 .

> الرويس 21 14 85 45 .

> السلع 20 14 85 50.

> دلما 20 15 75 55 .

> طنب الصغرى 19 16 85 55 .

> طنب الكبرى 19 16 85 55 .

> أبوموسى 19 17 75 50.