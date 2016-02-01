رفع 100 طن من القمامة وإزالة 12 كشك بالدلنجات فى البحيرة

كثفت اليوم الأجهزة التنفيذية بالبحيرة جهودها لدفع الأداء بالمراكز والمدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة المكبرة التي تم تنفيذها فى يومها الأول بمدينة الدلنجات، برئاسة اللواء فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواء محمد محسن الجويلى مدير فرقة بدر ومكرم برغوت رئيس المدينة عن رفع 100 طن من تراكمات القمامة ومخلفات البناء بوسط المدينة بمشاركة معدات من مراكز كوم حمادة وايتاى البارود وحوش عيسى، وأيضا إزالة 12 كشك بشوارع الجلاء ووسط المدينة ومتفرعاتهم وأمام مدرسة الدلنجات الثانوية بنين.

وقامت الحملة برفع 100 اشغال متنوع ما بين ثابت ومتحرك بمنطقة السويقة والشوارع الجانبية بالمدينة، وإزالة عقار آيل للسقوط صادر له قرار هدم وإزالة بشارع جميلة بوسط المدينة عبارة عن 3 محلات على مساحة 100 متر، بمشاركة شرطة المرافق والاشغالات والمباحث، مع زراعة 150 شجرة فيكس لتزين وتجميل الشوارع الرئيسية ومداخل مدينة الدلنجات.

وتحرير محضر ضد صاحبة مخبز بلدى بشارع الجلاء لإنتاج خبز غير مطابق للوزن والمواصفات

>كما تم توزيع 100 بطانية مقدمة من المحافظة لعمال النظافة وبعض السائقين وغير القادرين بالمدينة،

>بالإضافة إلى قيام فرق من الرقابة والمتابعة والشئون القانونية والشئون المالية والشئون الهندسية والمركبات بالمحافظة وفرق أخرى من مديريات الزراعة والصحة والتموين والتربية والتعليم بالمرور على مختلف الهيئات والادارات الحكومية بالدلنجات للوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط الإداري بها.