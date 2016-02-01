محافظ الإسكندرية: عدم إصدار تراخيص بناء بمناطق الامتداد العمرانى الجديد

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية قرارا رقم 118 لسنة 2016 بعدم إصدار تراخيص بناء لقطع الأراضى الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى الجديد، حتى لو كانت على شبكات طرق معتمدة، ما لم يتم اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة وشبكة الطرق الرئيسية، وفقا لنص المادة 17 من قانون البناء 119 لسنة 2008م.

حيث يأتى ذلك استكمالا للكتب الدورية 1 و2 لسنة 2016 الصادرة من محافظ الإسكندرية بشأن مواجهة ظاهرة البناء المخالف، وهدم المبانى التراثية، حيث يتم من خلال هذا القرار تحقيق إمتداد عمرانى مدروس ومخطط للمناطق المضافة إلى المدينة طبقا لاشتراطات تخطيطية وعمرانية لتحقيق مجتمع عمرانى جديد ومتميز ومتكامل.