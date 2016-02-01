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تموين الإسكندرية: تحرير 2643 محضر مخالفة تموينية خلال شهر يناير الماضى

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تموين الإسكندرية: تحرير 2643 محضر مخالفة تموينية خلال شهر يناير الماضى تموين الإسكندرية: تحرير 2643 محضر مخالفة تموينية خلال شهر يناير الماضى
قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة بالإسكندرية، إن المديرية حررت 2643 محضر مخالفة خلال شهر يناير الماضى.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المحاضر المحررة جاءت بسبب مخالفات فى البيع بأزيد من السعر المحدد وتهريب دقيق وعدم وجود شهادات صحية بيع سلع مجهولة المصدر أو محلات بدون ترخيص.

واشار إلى أن أكبر إدارة قامت بتحرير محاضر مخالفة هى إدارة الرقابة التموينية بمعدل 922 محضرًا، وجاء حى العامرية كأكثر الأحياء التى تم رصد مخالفات بها بمعدل 406 محاضر خلال شهر يناير الماضى .
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